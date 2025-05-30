Erzurum'da Jandarma, Ruhsatsız 10 Tabanca Ele Geçirdi

Erzurum'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyona, bomba arama köpeği 'Yazı' da destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda, kaçakçılara yönelik kapsamlı bir arama yapıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, 10 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Yapılan operasyonda, olayla bağlantılı olarak 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Erzurum'da bomba arama köpeği "Yazı"nın desteğiyle düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.