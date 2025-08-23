DOLAR
Erzurum'da JASAT, 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

Erzurum'da JASAT ekipleri, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi Palandöken'de yakaladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:15
Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin Palandöken ilçesindeki çalışmaları sonucunda, hakkında 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tespit edildi ve yakalandı. Söz konusu hükümlüye ilişkin suç, 'çocuğun cinsel istismarı' olarak belirtildi.

Yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından teslim edildiği cezaevine götürüldü.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam edeceği ve benzer aramaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

