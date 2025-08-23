Erzurum'da JASAT, 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı
Olayın Detayları
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin Palandöken ilçesindeki çalışmaları sonucunda, hakkında 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tespit edildi ve yakalandı. Söz konusu hükümlüye ilişkin suç, 'çocuğun cinsel istismarı' olarak belirtildi.
Yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından teslim edildiği cezaevine götürüldü.
JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam edeceği ve benzer aramaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.