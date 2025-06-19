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Erzurum'da Kamyonun Geri Manevrası Sonucu 5 İşçi Yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde geri manevra yapan kamyon, 5 işçiyi yaraladı. İşçiler hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 22:11
Erzurum'da Kamyonun Geri Manevrası Sonucu 5 İşçi Yaralandı

Olayın Detayları

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, geri manevra yapan bir kamyon, arkasında bulunan işçilere çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Oğuzhan Halğalı (25) yönetimindeki 25 ADC 461 plakalı kamyonun, Pırnakapan mevkisinde yol yapım çalışması sırasında meydana geldi.

Yaralı İşçiler

Kaza sonrasında Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Görgü Tanığı Açıklamaları

Olay anında alanda bulunan işçilerden Murat Mutluay, kaza sırasında başka bir araçta olduğuna ve arkadaşlarının yemek molası verdiğine dikkat çekti. Mutluay, "Kepçenin gölgesine oturan işçilerin arkasına gelen kamyon, sürücünün gözüne gelen güneş nedeniyle fark edilmeyerek çarptı," ifadelerini kullandı.

Yaralılardan dördünün kepçenin altında kaldığını ifade eden Mutluay, "İki arkadaşın ayakları kırıldı, diğer üçünde de ufak tefek yaralar şekillendi. Öğrendiğim kadarıyla bir arkadaşı ameliyata alacaklar," şeklinde konuştu.

Kaza Sonrası Müdahale

Olayın ardından hızla intikal eden iki ambulans, yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi sürecini başlattı. Kamyonun sürücüsü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5...

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5...

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışma yaptı.

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