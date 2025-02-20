Erzurum'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı. Ekipler, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:58
Erzurum'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum'da Ulaşımda Aksamalar Devam Ediyor

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte dün geceden beri etkili olan kar ve tipi, bazı yolların kapanmasına neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre, kar ve tipi nedeniyle aşağıdaki yollar ulaşıma kapatıldı:

  • Erzurum-Tekman yolunun 10-55 kilometreleri
  • Mercan-Çat yolunun 0-39 kilometreleri
  • Oltu-Göle yolunun 34-47 kilometreleri
  • Erzurum-Karlıova 0-32
  • Köprüköy-Hınıs 10-55
  • Aşkale-Erzurum 64-65 kilometreleri

Ek olarak, Erzurum-Çat, Aşkale-Bayburt arasındaki Kop Dağı, Tercan-Aşkale'deki Tepebaşı mevkisi ve Akşar-Göle yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, şehir genelinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Erzurum-Çat yolunda bekleyen tır şoförü Mehmet Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle araç kullanırken zorlandım,” dedi. Karakuş, Eskişehir'den yük alarak Erzurum'a geldiğini ve şu an Bingöl’e gideceğini ifade etti.

Tır şoförlerinden Erkan Doğan ise, trafik güvenliği tedbirleri nedeniyle dün akşamdan bu yana beklediğini, ekibin gereken yardımları sağladığını belirtti. Doğan, “Doğubayazıt’tan Malatya’ya gidiyorum. İleride birçok araç kalmıştı, Karayolları ekipleri yardımcı oldu, geri döndüm,” şeklinde konuştu.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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