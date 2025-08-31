Erzurum'da Karasu Çayı'nda kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Erzurum'da Karasu Çayı'nda kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı

Aşkale'deki kazada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin Karasu Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan İlknur Sağsöz (20)'ün cesedine ulaşıldı.

Kaza, Eray Kılbaş (21) idaresindeki 25 ADH 366 plakalı otomobilin Gümüşseren Küme Evleri mevkisinde trafiğe kapalı yola girip, yapım aşamasındaki köprüden Karasu Çayı'na düşmesiyle gerçekleşti. Kazada sürücü Eray Kılbaş hayatını kaybetti, beraberindeki Nazlı Köseoğlu yaralandı, İlknur Sağsöz ise suyun akımına kapılarak kayboldu.

Arama çalışmaları, kazanın ikinci gününde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD dalgıçlarınca sürdürüldü. AFAD ekipleri ayrıca çay çevresinde dronla arama yaptı.

Ekipler, İlknur Sağsöz'ün cenazesine kaza yerinden yaklaşık 650 metre ileride ulaştı. Cenaze, olay yerindeki çalışmanın ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde köprüden Karasu Çayı'na düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.