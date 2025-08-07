DOLAR
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı

Erzurum'da düzenlenen 'Koruyucu Aile Festivali', ailelerin önemini vurguladı ve koruyucu aile sayısında artışı kutladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 12:54
Erzurum, 2025 Aile Yılı kapsamındaki etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Koruyucu Aile Festivali', Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, koruyucu ailelerin toplum için değerini vurgulayan bir konuşma yaptı. Aykut, geleceğin ailelere bağlı olduğunu belirterek, "Biz de bu düsturla çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümesini, sevgiyle yetişmesini, ailesel bağlarla güçlenmesini en büyük önceliğimiz olarak ele alıyoruz" dedi.

Aykut, koruyucu aileliğin sadece bireysel bir yardım değil, aynı zamanda geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade ederek, "Her bir ailemiz yalnızca bir çocuğun hayatını değil vicdanını güzelleştiren gönül kahramanlarıdır" şeklinde konuştu. Ayrıca, 2025 Aile Yılı'nın aile kurumunun güçlenmesi ve desteklenmesi adına önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Koruyucu aile sayısının artarak geleceğe dair umutları yeşillendirdiğini belirten Aykut, Erzurum'daki 55 koruyucu ailenin 66 çocuğa ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu ifade etti. "Bu sadece Erzurum için değil ülkemiz için örnek oluşturuyor" dedi.

Festivalde çocuklar, çeşitli aktivitelerle eğlencenin tadını çıkardı. Etkinliğin sonunda, Aykut ile birlikte Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, koruyucu ailelere plaket vererek pasta kesti.

