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Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi Dutlu Mahallesi'nde düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:45
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçük, 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde, Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında gerçekleşti.

Hayatını kaybeden işçiler; Ömer Narşap (48), Tayfur Narşap (32) ve Temel Korkmaz (66) cenazeleri, Dutlu Mahallesi Camisi'ne getirildi. Cenaze yakınları, taziyeleri kabul ederken, yaşanan trajedinin acısı yürekleri dağladı.

İkindi vakti, İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kılınan cenaze namazı sırasında etkili olan şiddetli yağış, törene dahil olanları zor anlar yaşattı. Cenazeler, bu sebeple bir süreliğine araçlara taşındı.

Cenazeler, daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve birçok vatandaş katıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin...

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine işçilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu fotoğrafta (sol1) , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (sol3), Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin...

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine işçilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu fotoğrafta (sol1) , Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (sol3), Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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