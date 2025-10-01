Erzurum'da 'Önce Yaya' Denetimleri Havadan ve Karadan Artırıldı

Erzurum Emniyeti, 'önce yaya' kuralını yaygınlaştırmak için havadan ve karadan denetim yaptı; dron, EDS ve saha ekipleriyle bilgilendirme sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:56
Emniyet ekipleri kent merkezinde stant kurup sürücüleri bilgilendirdi

Erzurum'da polis ekipleri, 'önce yaya' kuralına dikkati çekmek ve bu kuralın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirledikleri güzergahlardaki yaya geçitlerinin yanına stant kurdu. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve yayaların geçiş üstünlüğünü hatırlatan bilgilendirmeler yapıp broşür dağıttı.

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlama hedefiyle yürütülen çalışmada araçlar dronla izleniyor ve sürücülerin kurallara uyup uymadığı havadan da takip ediliyor.

Çalışmayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetim sırasında vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediye verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hedef, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek. Karaburun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Strateji Eylem Belgesi kapsamında trafiğin daha akıcı ve güvenli seyretmesi için bilinçlendirme faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Karaburun, "Yaya güvenliğini önceleyen ve yoğun bulunduğu noktalarda 'önce yaya' kuralının daha yaygın işletilmesi ve hatırlatılması için arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Amacımız trafik en seri şekilde akarken vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak." dedi.

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Karaburun şunları kaydetti: "Kaybedecek bir canımız yok, hiçbir vatandaşımızın aracının ya da kendisinin trafikte zarar görmesini istemiyoruz. Bu noktadaki kontrollerimiz her alanda devam edecek. Teknik araç, dron, EDS ve sivil polis ekiplerimizle sahada olacağız. Amacımızın vatandaşlarımıza ceza yazmak olmadığını herkesin bilmesini isterim ama trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli bir görevimiz var. Kusuru olmayanın olandan dolayı zarar görmesi ciddi sorun ve sorumluluklar getirir, bunu farkındayız ve bunun için çalışıyoruz."

Erzurum'da polis ekipleri, "önce yaya" kuralına dikkati çekebilmek ve yaygınlaştırabilmek için havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

