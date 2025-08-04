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Erzurum'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Mangal Yakanlara Para Cezası

Erzurum'da ormanlık alanda mangal yapan iki kişiye 5 bin 906 lira ceza kesildi. Yangın öncesi önlemler hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 12:33
Erzurum'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Mangal Yakanlara Para Cezası

Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, ormanlık alanda mangal yaparak piknik yapan iki kişiye toplam 5 bin 906 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu cezanın orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde verildiği belirtildi.

Oltu ve Şenkaya ilçeleri mülki sınırları içindeki ormanlık ve mesire alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlara yangınlara karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının, ormanlık alanlarda yangın riskini artırdığına dikkat çekildi.

Öte yandan, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan iki kişi için uygulanan ceza, yetkililerin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Açıklamada, ayrıca vatandaşlardan, olası yangın şüphesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.

Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye 5 bin...

Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye 5 bin 906 lira para cezası kesildi.

Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye 5 bin...

Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye 5 bin 906 lira para cezası kesildi.

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