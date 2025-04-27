Erzurum'da Palandöken Ekonomi Forumu'na Yabancı Katılımcılardan Övgü

Yabancı Katılımcılar Forumdan Etkilenmiş Görünüyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum, ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"na ev sahipliği yapıyor. Forum, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının katılımıyla devam ediyor.

OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, forumdan oldukça etkilendiğini belirterek, "Farklı alanlardan, farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesi çok değerli konulara, özellikle teknoloji gibi önemli başlıklara değinip tartışabilme becerisini büyük bir başarı olarak değerlendiriyorum," dedi.

Farklı Sektörlerden Katılımcılar Bir Araya Geldi

Schleicher, forumun en büyük katma değerinin, özel sektör, kamu sektörü ve dünya ilişkileri gibi farklı disiplinlerden birçok insanı bir araya getirebilme başarısı olduğunu ifade etti. "Bu ortamda birçok konuyu ele alarak güzel sonuçlar elde edebildik," diye ekledi.

Türkiye'nin eğitim ve gelişimi konusundaki ilerlemesini gözlemleyen Schleicher, Erzurum'un kültür ve tarihinin de etkileyici olduğunu vurguladı ve burada birçok bilim konusunun geçmişte ortaya çıktığına dikkat çekti.

Genç Nüfus ve Enerji Dikkati Çekiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nden girişimci Tariq Qureishy, Türkiye'ye sık sık geldiğini belirterek, forumun, hem Türkiye'nin hem de dünyanın problemlerini konuşup çözmeye odaklandığını açıkladı. Genç nüfusun yüksek enerjisi ve öğrenme isteği onu etkiledi.

"Bu forumda tanıştığım değerli insanlarla işbirliği yapabilmek benim için çok faydalı oldu. Bilgiyi her yerden toplayabiliyoruz fakat insanın önemi çok büyük. Buradaki yüksek enerjiyi yakalamak ve bunu bir potansiyele dönüştürmek gerekiyor," sözleriyle deneyimlerini paylaştı.

Yapay Zeka Üzerine Değerli Bilgiler Paylaşıldı

Dijital Teknolojilerle ilgili Birleşmiş Milletler'de görevli Isabel De Sol ise forumun çok verimli geçtiğini ve yapay zekanın geleceği hakkında değerli bilgiler edindiklerini belirtti. Türkiye'nin stratejik konumunun, yapay zekanın gelişimi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

"Yapay zekadan korkmamıza gerek yok, onu biz şekillendiriyoruz. Doğru yönetimle yapay zekayı yönlendirerek istediğimiz katma değerleri yaratabiliriz," şeklinde konuştu. Forum, bu tür değerli görüşlerin paylaşılması açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"na katılan yabancı katılımcılar, organizasyonu değerlendirdi. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün başlayan forum, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının bulunduğu oturumlarla devam ediyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"na katılan yabancı katılımcılar, organizasyonu değerlendirdi. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün başlayan forum, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının bulunduğu oturumlarla devam ediyor.