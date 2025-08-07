DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

Erzurum'da Peyzaj Çalışması Sırasında İki Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Erzurum'da yapılan peyzaj çalışmasında, Osmanlı-Rus Savaşı'na ait iki patlamamış top mermisi keşfedildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 21:00
Erzurum'da Peyzaj Çalışması Sırasında İki Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Erzurum'da Tarihi Keşif

Erzurum'da sürdürülen peyzaj çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirilen iki patlamamış top mermisi bulundu. Olay, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale uygulama noktası yakınındaki bir petrol istasyonunda gerçekleşti.

Peyzaj Çalışmalarında Beklenmedik Durum

İş makinesiyle yapılan çalışmalar esnasında, işçiler yaklaşık 20 metre aralıklarla iki top mermisi buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mermilerin bulunduğu alanda güvenlik tedbirleri alarak mermileri teslim aldı.

Tarihî Eserler Güvenlik Altında

Yapılan incelemelerde, üzerlerinde herhangi bir harf veya rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, mermilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından imha edileceğini bildirdi.

Erzurum'da peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış...

Erzurum'da peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış 2 top mermisi bulundu.

Erzurum'da peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış...

Erzurum'da peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış 2 top mermisi bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi