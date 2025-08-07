Erzurum'da Peyzaj Çalışması Sırasında İki Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Erzurum'da Tarihi Keşif

Erzurum'da sürdürülen peyzaj çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirilen iki patlamamış top mermisi bulundu. Olay, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale uygulama noktası yakınındaki bir petrol istasyonunda gerçekleşti.

Peyzaj Çalışmalarında Beklenmedik Durum

İş makinesiyle yapılan çalışmalar esnasında, işçiler yaklaşık 20 metre aralıklarla iki top mermisi buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mermilerin bulunduğu alanda güvenlik tedbirleri alarak mermileri teslim aldı.

Tarihî Eserler Güvenlik Altında

Yapılan incelemelerde, üzerlerinde herhangi bir harf veya rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, mermilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından imha edileceğini bildirdi.

