Erzurum'da Polis, Kızak Onarıp Çocuklarla Eğlendi

Erzurum'un Hınıs İlçesinde Polisten Duygulandıran Hareket

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, kar nedeniyle tatil edilen okullarda, çocuklar eğlencelerine kızakla kayarak devam ettiler. Ancak bir çocuğun kızağının hasar görmesi, eğlencelerini yarıda bırakma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen ilçede, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayarken elindeki hasarlı kızak ile diğer çocukları izleyen çocuğu fark etti.

Kızağın altındaki demirlerin hasar aldığını öğrenen polis ekipleri, hemen harekete geçerek, polis aracındaki aletlerle kızağı tamir etti. Tamirat işleminin ardından, polis memurları çocuklarla birlikte kayarak eğlencenin bir parçası oldular.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden bu güzel anları paylaşıp, "Çocuklarımız gülüyorsa her şey yolundadır" ifadesini kullandı.

Görüntülerde, chilocuklarla birlikte keyifli zaman geçiren ekipler, kar tatilinin yalnızca bir dinlenme değil, aynı zamanda birlikte eğlenme fırsatı sunduğunu gözler önüne serdi.