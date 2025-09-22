Erzurum'da Polis Okul Çevrelerinde Nöbette

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun denetimde

Erzurum'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı güvenlik önlemi alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden ekipler, okul çevrelerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan denetimde asayiş ekipleri çevredeki şüphelileri incelerken, trafik ekipleri servis araçlarını kontrol etti ve yol güvenliğini sağladı. Narkotik ekipleri ise park ve bahçelerde çalışma yürüttü.

Denetimi sahada takip eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun öğrencilerle sohbet etti, okul müdürleriyle güvenlik üzerine görüşmeler yaptı. Palandöken ilçesindeki Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyareti sırasında, okulda sevgi evlerinden gelen öğrencilerin de eğitim gördüğünü öğrenen Karaburun, "Buranın okul polisi ben oldum, burada ne olursa benim haberim olacak." şeklinde görevli polislere talimat verdi.

Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada okul çevrelerindeki tedbirleri yerinde denetlediğini belirtti. Polislerin öğrenciler için her zaman okul çevrelerinde teyakkuzda olduğunu vurgulayan Karaburun, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın herhangi bir şekilde emniyete danışacakları bir konu olursa ya da yardım talepleri olursa hazırız. Bu noktada tüm okullara personellerimizi görevlendirdik. Okul çevrelerinde de ilave tedbirler aldık. Trafik, asayiş ve narkotik yönünden emniyet olarak Erzurum'un her noktasında sahadayız. Okullar kırmızı çizgimiz. Okullarımızın etrafında çocukların eğitim öğretimiyle ilgili olmayan şüpheli şahıs olmasını istemiyoruz, bunun için gayretliyiz. Çok daha güvenli bir eğitim-öğretim yılı için canla başla çalışacağız."

