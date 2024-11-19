Erzurum'da Prematüre Bebekler ve Aileleri Şehir Hastanesi'nde Buluştu

Erzurum'da Prematüre Haftası Etkinliği

Erzurum'da düzenlenen Prematüre Haftası etkinliğinde, prematüre bebekler ve aileleri şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve çok sayıda sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başhekim Tör: Sevgi ve Şefkat Önemli

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, burada yaptığı konuşmada kendisinin de prematüre olarak dünyaya geldiğini belirtti. Tör, bu özel buluşmanın, hayatın en zor koşullarını yaşayan minik kahramanlar ve fedakar aileleri için önemli olduğunu vurguladı.

Tör, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde 15 milyondan fazla bebeğin prematüre doğduğunu söyledi. Bu bebeklerin, yaşamlarının ilk anlarından itibaren büyük bir mücadele verdiğini aktararak, “Onların arkasında sağlık çalışanları ve sabırlı anneleri bulunmaktadır,” ifadelerine yer verdi.

Prematüre Bakımında Ailelerin Rolü

Tör ayrıca, prematüre bakım sürecinde ailelerin kritik bir rol oynadığını belirterek, hastanenin prematüre bakımında en ileri teknolojileri sunmasının yanı sıra sağlık çalışanlarının sevgi ve şefkatinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Hasan Kahveci, Türkiye'de her yıl 100 bebekten 13'ünün prematüre doğduğunu belirtti. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir yılda izlenen 2500 bebeğin yaklaşık %40'ının prematüre olduğunu ifade eden Kahveci, 500 gram ve 22-23 haftalık bebeklerin taburcu olabilme aşamasına geldiğini vurguladı.

Bebeklerin Hikayeleri

Prematüre bebek annesi Nefes Özdemir, yenidoğan yoğun bakım sürecini paylaşarak, özverili bakımları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, tüp bebek tedavisiyle evlat sahibi olan Feyza Yıldız, oğlunun 7.5 aylıkken dünyaya geldiğini ve hastane sürecinde her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Etkinlik, katılanların konuşmalarının ardından pasta kesimiyle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da Prematüre Haftası'nda, prematüre bebekler ve aileleri şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, prematüre bebekler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Erzurum'da Prematüre Haftası'nda, prematüre bebekler ve aileleri şehir hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, prematüre bebekler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.