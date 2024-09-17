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Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi ve cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:11
Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Erzurum'da, sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Bu durum, kentteki yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Su Birikintileri Cadde ve Sokakları Sadece Etkiledi

Yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar, beklenmedik bu yağışa hazırlıksız yakalandı. Birçok kişi, bina saçaklarının altında veya şemsiye altında korunmaya çalıştı.

Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Kentin farklı noktalarında, su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bu durum, trafikte aksamalara neden oldu ve bazı sürücülerin yolculuk sürelerini uzattı.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri...

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri...

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri...

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri...

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri...

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri...

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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