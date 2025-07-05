Erzurum'da Sağlıkçılar, Gazze İçin 86. Haftada Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 86. haftada "Sessiz Yürüyüş" etkinliği düzenledi. Tarihi Lalapaşa Camisi’nin önünde bir araya gelen sağlıkçılar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi’ne kadar yürüdü.

“İnsanlığın Sınavı”

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Özgür Esmeray, grup adına yaptığı açıklamada, “Bugün burada vicdanları sarsan, insanlığı sorgulatan bir gerçekliği tekrar dile getirmek için toplandık.” dedi.

“Zulme Sessiz Kalmak, Zulme Ortak Olmaktır”

Esmeray, sözlerine şöyle devam etti: “7 Ekim 2023'ten itibaren, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaklaşık 60 bin insanın hayatını kaybettiği, bunların önemli bir kısmının çocuk olduğunu biliyoruz. Bu yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır. Gazze'de sustuğumuz her çocuğun çığlığı yarın bizim vicdanlarımızda yankılanacaktır. Unutmayalım ki, zulme sessiz kalan da zalim kadar sorumludur.”

“Zulme Dur Dediğimiz Günü Bekleyeceğiz”

Esmeray, protestolarının devam edeceğini vurgulayarak, “Bizler sessiz hekim yürüyüşümüzle bu sessizliği bozmaya çalışıyoruz. Gazze’de sadece çocuklar değil, aynı zamanda insanlık ölüyor. Bir çocuk orada annesinin cansız bedenine sarılıp ağlarken, bizler ekran başında izliyoruz. Bu zulmü normalleştirmeye çalışanlara karşı dimdik duracağız. Boykottan asla taviz vermeyeceğiz. Dualarımızdan Gazze'yi eksik etmeyeceğiz. Bizler çok iyi biliyoruz ki, zulüm payidar olamaz.” ifadelerini kullandı.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 86. haftada "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 86. haftada "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdü.