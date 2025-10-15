Erzurum'da 'Sanatta İslam, İslam'da Sanat' Kongresi Başladı — 100'ü Aşkın İlim İnsanı Katılıyor

Erzurum'da 'Sanatta İslam, İslam'da Sanat' uluslararası kongresi başladı

Erzurum'da yerli ve yabancı 100'ü aşkın ilim insanının katılacağı "Sanatta İslam, İslam'da Sanat" uluslararası kongresi başladı. Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde üniversitenin Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Açılış programında ilk olarak müzik dinletisi sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşmalardan öne çıkanlar

IRCICA Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, gelenekte alimlerin hepsinin şair olduğunu ve hikmet söylediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Günümüzdeki İslami ilimler sığlaştırıldı. İslami ilimlerden sanat, estetik, hissiyat dünyası çekilince 'İslam dini eşittir hukuk' haline geldi. Hukuk sadece ceza hukukundan ibaret haline geldi."

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise İslam'ın bir medeniyet olduğunu ve bunun dışa yansımasının sanat olduğunu belirtti: "'İslam eşittir sanattır.' demek mümkündür. Sanat dediğimiz şey bir tefekkürün sonucu değil midir? Ortaya çıkan ve kimliğimizi dünyada ortaya koyan varlığımız sanattır."

Hacımüftüoğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Müziğimiz, şiirimiz, giyim kuşamımız, camimiz, mektebimiz, köprümüz, medresemiz sanattır, İslam medeniyetinin mahsulüdür, kişilik ve kimliktir ama bunun dışında bizim kişiliğimizden taviz verircesine içsel ya da dışsal tüm görüntülerimizden, vakur duruşumuzdan tavizler vermek suretiyle sanat adıyla prezante edilmek istenen hususların elbette İslam'la alakası yoktur. Müzikle İslam'ın arası nasıldır? Müziğin kelimeleri ve anlamı bizim için önemlidir. Eğer ihtiva ettiği anlam ve kelimeler birey ve toplumu gelenek, inanç ve örfümüze uygun olmayan bir istikamete sevk ediyorsa biz onu dinen, ahlaken, edeben kabul edemeyiz. Biz buna sanat demeyiz ama aşığın aşkını artırıyor ise o sanat benim sanatımdır."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kongrede İslam'ın hem inanç sistemi hem de estetik ve hakikat kavrayışı olduğunun altını çizerek, "İslam, bir inanç sistemidir ve ayrıca hayatı, güzelliği, hakikati ve estetiği kuşatan bir varlık tasavvurudur. Bu tasavvur kimi zaman Kur'an-ı Kerim'in berrak dilinde, kimi zaman geometrik bir hat sanatında, kimi zaman da cami avlularında yankılanan ezan sesinde kendini göstermiştir. İslam sanatı geleceğe sözü olan dinamik bir bilinç alanıdır." ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ise sanatın kitleler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Sanat, en güçlü manipüle etme araçlarından biridir. İnsanları ve kitleleri yönlendirmede, biçimlendirmede, değiştirmede, dönüştürmede, kanaat oluşturmada, kontrol etmede, bir şeylere kanalize etmede sanat her daim kullanılmıştır. Sanat, bizlere, Müslümanlara, İslam coğrafyasına ekmek ve su kadar gereklidir. Biz Müslümanlar, sanata ekmek ve su kadar muhtacız." diye konuştu.

Kongreye Türkiye'nin farklı üniversitelerinin yanı sıra Fransa, İsveç, Malezya, Fas, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Katar ve Endonezya gibi birçok ülkeden katılımcılar yer alıyor. Etkinlik, 12 çevrim içi ve 6 yüz yüze oturum şeklinde düzenleniyor ve 17 Ekim tarihinde sona erecek.

