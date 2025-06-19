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Erzurum'da Şehit Ufuk Akıncı Anısına Kütüphane Açıldı

Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın anısına Erzurum'da 'Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı Kütüphanesi' açıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:15
Erzurum'da Şehit Ufuk Akıncı Anısına Kütüphane Açıldı

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı anısına Erzurum'da anlamlı bir kütüphane açıldı. Törende, Akıncı'nın hatırasını yaşatmak için başlatılan “Unutulmayan Kahramanlar” projesi çerçevesinde Mehmet Akif Ortaokulu'nda oluşturulan Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı Kütüphanesi resmen hizmete girdi.

Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, duygusal bir konuşma yaptı. Demir, bu kütüphanenin sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, aynı zamanda yüreklere dokunan bir hatıra olduğunu belirtti.

Demir, ayrıca şehidimizin adının burada nesiller boyunca yaşayacağını vurgulayarak, “Gençlerimiz burada sadece bilgi edinmeyecek, aynı zamanda vatan uğruna can veren bir kahramanın aziz hatırasıyla karşılaşacak.” dedi. Açılışta, şehidin annesi Hacer, babası Halil İbrahim Akıncı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız ve diğer kurum yöneticileri de yer aldı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay...

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı anısına oluşturulan kütüphane Erzurum'da düzenlenen törenle açıldı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay...

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı anısına oluşturulan kütüphane Erzurum'da düzenlenen törenle açıldı.

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