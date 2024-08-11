Erzurum'da Sel Felaketi: İki Mahallede Neler Yaşandı?

Erzurum'un Horasan İlçesinde Sel Felaketi

Erzurum'un Horasan ilçesinde, İğdeli ve Hacıhalil mahallelerinde meydana gelen sel felaketi, bölgede büyük zarara yol açtı.

Çoban Haydar Torol'un Tehlikeli Anları

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, derelerin taşması sonucunda sele dönüştü. İğdeli köyünde yaşayan çoban Haydar Torol, sel sularına kapılmak üzereyken abisinin yardımıyla son anda kurtarıldı. Torol, sağlık kontrolü için Horasan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hasar Tespiti ve Talepler

Sel nedeniyle, çoban Torol'un evi ile iki mahalledeki çeşitli tarım arazileri ve ahırlar zarar gördü. Maalesef, suya kapılan iki eşek de telef oldu. İğdeli Mahalle Muhtarı Sena Aras, yaptığı açıklamada çoban Torol'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve bölgedeki dere ıslahı çalışmalarının bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti.

Sel Anının Kayıt Altına Alınması

Selin geliş anı, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, suya kapılan eşekleri gören çocukların çığlıkları ve gözyaşları yer aldı.