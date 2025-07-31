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Erzurum'da Serinlemek İçin Nehre Giren Çocuk Boğuldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:26
Erzurum'da Serinlemek İçin Nehre Giren Çocuk Boğuldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Kırgözeler Mahallesi yakınlarında serinlemek amacıyla nehre giren 16 yaşındaki Ahmet Berat K., bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sırasında AFAD’a bağlı dalgıç timi, nehirde yaptığı çalışmalarla Ahmet Berat K.'nın cansız bedenine ulaştı.

Genç çocuğun cenazesi daha sonra ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

Erzurum’un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuk hayatını kaybetti. İl Afet ve Acil...

Erzurum’un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuk hayatını kaybetti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri nehirde ve çevresinde arama yaptı.

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