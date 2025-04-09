Erzurum'da Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, Araçlarda Hasar Oluştu

Erzurum'da bugün (güncel tarih) saat 16.30 sularında başlayan şiddetli rüzgar, kentte büyük hasara yol açtı. Çok sayıda bina, iş yeri ve okulun çatıları uçarken, rüzgarın etkisiyle meydana gelen hasarlar arasında park halindeki araçlar da bulunuyor.

Rüzgar, birçok noktada elektrik ve trafik ışık direklerini, ayrıca reklam panolarını da devirdi. Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Camisi karşısında bir ağacın devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve halen tedavisi devam ediyor.

Yıldızkent semtinde, bir binanın çatısından uçan sac ve direklerin etkisiyle Çat Yolu TOKİ'ler içerisindeki park halindeki bir aracın üzerine düştüğü görüldü. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yatan araçta hasar meydana geldi.

Yunus Emre Mahallesi'nde ise müstakil bir evin çatısından uçan malzemeler, aynı binanın duvarını yıkarak büyük bir zarar oluşturdu.

Polis ekipleri, olası zararlara karşı önlem alırken, itfaiye ekipleri de hasar oluşan bölgelerde onarım çalışmalarına başladı. Kentte yaşanan bu meteorolojik olay, Erzurumlular için büyük bir tehlike oluşturdu.

Erzurum'da, kuvvetli rüzgar sonucu çok sayıda binanın çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu.

Erzurum'da, kuvvetli rüzgar sonucu çok sayıda binanın çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu.