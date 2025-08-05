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Erzurum'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Erzincan'da Yakalandı

Erzurum'da meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, 3 şüpheli Erzincan'da gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 17:02
Erzurum'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Erzincan'da Yakalandı

Erzurum'da gerçekleşen silahlı saldırı sonrası 2 kişinin yaralandığı olayda, ilgili 3 şüpheli Erzincan'da yakalandı. Polis ekipleri, merkeze bağlı Palandöken ilçesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Dün, Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerlerinin önünde, K.D.G. ve Y.G. adındaki iki kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası hemen hastaneye kaldırılan yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili detaylı araştırmalarını sürdüren polis, şüphelilerin izini sürerek M.K., H.S. ve Z.Ü. adındaki 3 kişiyi Erzincan'da gözaltına aldı. Şuanda, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öz Meral Caddesi'ndeki bir emlakçının önünde meydana gelen bu üzücü olayda, şüphelilerin bir araçla kaçtığı ve bunun üzerine polis ekiplerinin incelemeler başlattığı bildirildi.

Erzurum'da iş yerlerinin önündeki 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3...

Erzurum'da iş yerlerinin önündeki 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzurum'da iş yerlerinin önündeki 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3...

Erzurum'da iş yerlerinin önündeki 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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