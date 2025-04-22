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Erzurum'da Sokak Satıcılarına Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan H.A., tutuklandı. Uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:30
Erzurum'da Sokak Satıcılarına Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyon ile önemli bir başarıya imza attı.

Sokak Satıcılarına Yönelik Hedefli Çalışmalar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede yapılan son operasyonda, sokak satıcılarından biri olan H.A. gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında H.A.'nın üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ile birlikte 4 bin 900 lira para ele geçirildi. Bu elde edilen bulgular, uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

H.A.'nın Tutuklanması

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adalete teslim edildi. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan H.A., ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.

Bu operasyon, Erzurum'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Erzurum'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, üzerinde bir...

Erzurum'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ile 4 bin 900 lira ele geçirilen zanlı tutuklandı.

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