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Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu Yapıldı

Erzurum'da, 81 ilden gelen bisikletçiler tarihi Aziziye Tabyaları'na pedal çevirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:12
Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu Yapıldı

Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

Erzurum, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tabyalar Bisiklet Turu, 81 ilden kahraman sporcuların ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Pedal Çevirerek Tarihi Mekânları Ziyaret Ettiler

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başlayan turda, 100'ü aşkın bisikletli yaklaşık 8,5 kilometre yol katederek tarihi Aziziye Tabyaları'na ulaştı. Bisikletseverler, burada Nene Hatun'un mezarında dua ederek saygı duruşunda bulundular.

Vali Çiftçi Katılımcılarla Birlikte Fotoğraf Çekildi

Etkinliğin önemli bir ismi olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bisiklet turuna katılarak sporcularla birlikte Türk bayrağı açtı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tabyalar...

Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tabyalar Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 81 ilden gelen sporcular ve protokol üyelerinin katılımıyla 100'ü aşkın bisikletli, 8 buçuk kilometre yol katederek tarihi Aziziye Tabyaları'na kadar pedal çevirdi.

Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tabyalar...

Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tabyalar Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 81 ilden gelen sporcular ve protokol üyelerinin katılımıyla 100'ü aşkın bisikletli, 8 buçuk kilometre yol katederek tarihi Aziziye Tabyaları'na kadar pedal çevirdi.

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