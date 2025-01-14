Erzurum'da Temizlik İşçisinin Dürüstlüğü: 30 Bin Doları Sahibine Ulaştırdı

Erzurum'da Temizlik İşçisinden Örnek Davranış

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çalışan bir temizlik işçisi, bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırarak herkese örnek oldu. 25 yaşındaki Onur Deligöz, gece yaptığı temizlik sırasında çöp bidonunun yanında kar altında kalmış cüzdanı buldu.

Başkan Ödüllendirdi

Cüzdanı bulduktan sonra içindeki telefon numarasını kullanarak sahibine ulaşan Deligöz, cüzdanı iade etti. Bu davranışından dolayı Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Deligöz'ü makamında ağırlayarak tebrik etti. Başkan Akpunar, Deligöz'e 1 maaş ikramiye ve bir çeyrek altın hediye etti.

Başkan Akpunar, "Ekibimde Deligöz gibi insanların olması beni mutlu ediyor. Onun bu örnek davranışı, temizlik ekibindeki arkadaşlarımıza da ilham olsun," dedi.

Deligöz'ün Açıklamaları

Deligöz, olay anını şöyle aktardı: "Bidonu çekecekken cüzdanı fark ettim. Eldivenim vardı, dolayısıyla şuan açamadım. Çalışmam bittikten sonra iletişim numarasını arayarak sahibine ulaştım. Ona cüzdanı bulduğum yerde vermek zorundaydım, o da bu durumu anlayışla karşıladı."

"Haram yemek istemedim" diyen Deligöz, daha önce de kaybolan telefonları sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir temizlik işçisi, çalışırken çöp bidonunun yanında bulduğu içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (sağda), bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden 25 yaşındaki Onur Deligöz'ü (solda), makamında ağırladı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir temizlik işçisi, çalışırken çöp bidonunun yanında bulduğu içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (sağda), bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden 25 yaşındaki Onur Deligöz'ü (solda), makamında ağırladı.