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Erzurum'da Temsili Vali, Gazze Çocuklarının Özgürlüğü İçin Ses Verdi

23 Nisan'da Erzurum'da temsili vali olan Mert Karabulut, Gazze'deki çocukların özgürlüğünü istedi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:30
Erzurum'da Temsili Vali, Gazze Çocuklarının Özgürlüğü İçin Ses Verdi

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Erzurum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Vali Mustafa Çiftçi'nin koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Mert Karabulut, İsrail zulmü altında yaşam süren Gazze'deki çocukların özgürlüklerine kavuşmasını istedi.

Temsili Vali Mert Karabulut'tan Anlamlı Mesaj

Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mert Karabulut, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Vali Çiftçi'den koltuğu devralarak bu özel günün önemine vurgu yaptı. Karabulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri saygı ile anarak, "Bu bayramı kutlayamayan çocuklar var. Gazze'deki arkadaşlarımızın da en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Bunun için dua ediyorum," dedi.

Yerel İhtiyaçlar ve Talepler

Karabulut, Erzurum'da yapılmasını istediği projeleri de dile getirdi. "Konya ve Kayseri'deki yüksek kaydırakları ve tırmanma duvarları olan parklardan bir tane de Erzurum'da istiyorum. Ayrıca emniyetten dolmuş ve otobüslerin denetimlerini artırmasını talep ediyorum. Okulumuzun spor salonunun çatısı su damlatıyor; bu sorunun çözülmesini istiyoruz," şeklinde konuştu.

Temsili Ziyaret ve Hediyeler

Konuşmanın ardından Mert Karabulut, Vali Çiftçi'ye babaannesinin yaptığı ehramdan kravatı hediye etti. Vali Çiftçi de Karabulut'a bir oyun seti hediye etti. Temsili ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar ve Karabulut'un ailesi katıldı.

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, makam...

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, makam koltuğunu, Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mert Karabulut'a devretti. Temsili olarak koltuğa oturan ilkokul öğrencisi Mert Karabulut, konuşma yaptı.

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, makam...

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, makam koltuğunu, Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mert Karabulut'a devretti. Temsili olarak koltuğa oturan ilkokul öğrencisi Mert Karabulut, konuşma yaptı.

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