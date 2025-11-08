Erzurum'da Tır Tarlaya Uçtu: 2 Kişi Yaralandı
Dumlu Mahallesi yakınlarında trafik kazası
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu Dumlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılara olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
