Erzurum'da Tır Tarlaya Uçtu: 2 Kişi Yaralandı

Dumlu Mahallesi yakınlarında trafik kazası

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu Dumlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

