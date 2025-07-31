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Erzurum'da Tır Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:28
Erzurum'da Tır Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince hızlıca söndürüldü. Olay, Erzurum-Artvin kara yolu Denizbaşı mevkisi'nde seyir halindeki bir tırda meydana geldi.

Tırın, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir yabancı kargo firmasına ait olduğu belirtildi. Yangının çıkması üzerine bölgeye derhal itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak tır, olay sonrası kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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