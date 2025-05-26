Erzurum'da Toprak Kayması: 38 Ev Tahliye Edildi

Erzurum'da Toprak Kayması İle Tahliyeler Başladı

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle zarar gören 38 ev, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, toprak kaymasının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Şelale mevkisinde yapılan çalışmalarda, mahalle yollarında yer yer 1-2 metrelik çökmeler tespit edildi. Bu bölgede 3 evin ağır, 35 evin ise hafif ve orta hasarlı olduğu belirlendi.

Tahliyenin ardından, güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatılan mahalleye ulaşım Çağlayan Mahallesi üzerinden sağlanmaya başlandı. Ayrıca, bölgedeki jeoteknik çalışmalara hız verildi.

LiDAR Tekniği ile Ölçümler Yapılacak

Yarın hava fotoğrafları alınarak LiDAR tekniğiyle detaylı ölçümlerin yapılacağı bildirildi. AFAD Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nden gelecek bilim heyeti, bölgedeki durumu yerinde değerlendirecek.

AFAD Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Vali Çiftçi, bölgedeki incelemelerini tamamladıktan sonra ilçede bir AFAD Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Toplantıya, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile çeşitli devlet kurumlarının temsilcileri katıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde dün yaşanan toprak kayması sonucu hasarlı olduğu tespit edilen 38 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Vali Mustafa Çiftçi (sol3), dün toprak kayması sonucu yollar, bahçeler, seralar ile evlerde hasar oluşan mahallenin Şelale mevkisinde incelemelerde bulundu.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde dün yaşanan toprak kayması sonucu hasarlı olduğu tespit edilen 38 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Vali Mustafa Çiftçi (sol3), dün toprak kayması sonucu yollar, bahçeler, seralar ile evlerde hasar oluşan mahallenin Şelale mevkisinde incelemelerde bulundu.