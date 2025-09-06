DOLAR
Erzurum'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, Sürücü Gözaltında

Erzurum'da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 34 ABE 880 plakalı otomobilin çarptığı Arzu Aksakkallı (41) hayatını kaybetti; sürücü Yakup B. (28) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:24
Olayın Ayrıntıları

Erzurum'da meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'nde yaşandı. 34 ABE 880 plakalı otomobili kullanan Yakup B. (28), yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Aksakkallı (41)'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksakkallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

