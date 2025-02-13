Erzurum'da Turizm Potansiyeli 'AtaPaths' Uygulamasıyla Tanıtılacak

Erzurum'un Turizm Potansiyeli 'AtaPaths' ile Eşsiz Bir Şekilde Tanıtılıyor

Erzurum'da, yerli ve yabancı turistlere kentin zengin turizm potansiyelini daha kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla 'AtaPaths' uygulaması hayata geçirildi. Uygulama, Türkçe, Rusça, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört farklı dilde hizmet veriyor.

Uygulamanın Geliştirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Denk, Erzurum'un turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere anlatmayı hedefleyerek bu projeyi geliştirdi. Kentteki paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan proje, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle uygulamaya alındı.

Turistlere Sunulan Bilgiler

AtaPaths uygulaması, konaklama yerleri, hediyelik eşya satan dükkanlar, yerel mutfağa ait yemekler ve kültürel mekanlar gibi önemli bilgileri ziyaretçilerle buluşturuyor. Uygulama, ziyaretçilerin sadece Palandöken Kayak Merkezi’ni değil, kentin tüm kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Teknolojik Altyapı ve Kullanım Kolaylığı

Uygulamada, Google Maps altyapısı kullanılarak ziyaretçilerin bulundukları yerden gitmek istedikleri yerlere rota oluşturmalarına olanak tanınıyor. Dr. Denk, uygulamanın, Erzurum'un turizm potansiyeli hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlayacağını belirtti.

Hedef ve Amaçlar

Dr. Denk, Erzurum'un sadece bir kış destinasyonu olmanın ötesinde, geniş alternatif turizm çeşitliliği ile de anılması gerektiğinin altını çizdi. AtaPaths uygulaması ile amaçlarının gelen turistlerin memnuniyet düzeylerini artırmak ve kentin ekonomik katma değerini yükseltmek olduğunu vurguladı.

Erzurum'un turizm potansiyelinin fark edilmesi için yapılan bu çalışmalar, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir fırsat sunuyor. Araştırmalar, zengin turizm seçeneklerinin sağlanması sonucunda memnuniyetin arttığını göstermektedir.

Erzurum'da, turizmi geliştirmek ve turistlere kentin çeşitli potansiyellerini kapsamlı tanıtmak amacıyla 4 dilde "AtaPaths" uygulaması hayata geçirildi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Erkan Denk, Erzurum'a özgü olan potansiyeli yerli ve yabancı turistlere anlatmak ve kamu yararına kullanılması amacıyla uygulama projesi hazırladı.

Erzurum'da, turizmi geliştirmek ve turistlere kentin çeşitli potansiyellerini kapsamlı tanıtmak amacıyla 4 dilde "AtaPaths" uygulaması hayata geçirildi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Erkan Denk, Erzurum'a özgü olan potansiyeli yerli ve yabancı turistlere anlatmak ve kamu yararına kullanılması amacıyla uygulama projesi hazırladı.