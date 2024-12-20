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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu ticareti düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı, 62,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:11
Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "Narko Güç" adı verilen operasyonla belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyon sonucunda, 62,49 gram sentetik uyuşturucu, 4,37 gram esrar, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat ve 1 otomatik tüfek ele geçirildi. Yapılan baskınlar neticesinde toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı haklarında verilen tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 19, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise 8 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

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