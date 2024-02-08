Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü yakalandı!
Erzurum'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda kaçak hükümlü olan biriyle birlikte 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve naklini durdurmak için çalışmalar yürüttü. Ekipler, şüphe çeken G.T. (26) ve G.P. (31) isimli kişileri aradı. Aramada 226,53 gram suni uyuşturucu, 5 LSD, uyuşturucu kullanmaya yarayan aletler buldu. Ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Uyuşturucu almak, kabul etmek, taşımak ve kullanmak suçlamasıyla aranan kaçak hükümlü G.T. cezaevine gönderildi. Diğer zanlının emniyette sorgusu devam ediyor.