Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü yakalandı!

Erzurum'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda kaçak hükümlü olan biriyle birlikte 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü yakalandı!
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve naklini durdurmak için çalışmalar yürüttü. Ekipler, şüphe çeken G.T. (26) ve G.P. (31) isimli kişileri aradı. Aramada 226,53 gram suni uyuşturucu, 5 LSD, uyuşturucu kullanmaya yarayan aletler buldu. Ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucu almak, kabul etmek, taşımak ve kullanmak suçlamasıyla aranan kaçak hükümlü G.T. cezaevine gönderildi. Diğer zanlının emniyette sorgusu devam ediyor.

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