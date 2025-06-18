Erzurum'da Yalnız Yaşayan 62 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Erzurum'da Yalnız Yaşayan Adamın Ölümü Şok Etti

Erzurum'un Kazım Karabekir Mahallesi Aras Sokak'taki 2 katlı bir evde, yalnız yaşayan 62 yaşındaki Ercan Tedik evinde ölü bulundu. Tedik'ten haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi Yapıldı

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak girdikleri evde Tedik'i yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Erzurum Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Tedik'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Ercan Tedik'in görme engelli olduğu ve bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Erzurum'da yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.