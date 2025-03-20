Erzurum'da Yangın: Afganistanlı 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'da bir evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 2 kişi dumandan etkilendi, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:36
Erzurum'da Yangın: Afganistanlı 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'un Rabia Ana Mahallesi Küçük Meydan Sokak'taki bir evde, elektrik sobasından kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Yangın, 4 katlı binanın giriş katındaki evde başladı ve kısa sürede büyüyerek çevreyi etkisi altına aldı.

Olayın ardından, vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla adrese sevk edildi. 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Payman Ayan ve 17 yaşındaki Rahman Ayan, çıkan dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, yangının etkileri sonucu evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirilmekte.

Erzurum'da bir evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin...

Erzurum'da bir evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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