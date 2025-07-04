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Erzurum'da Yangın Felaketi: 4 Ev, 3 Ahır ve Samanlıklar Yok Oldu

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar harabeye döndü.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 10:20
Erzurum'da Yangın Felaketi: 4 Ev, 3 Ahır ve Samanlıklar Yok Oldu

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde bir yangın felaketi yaşandı. Gece saatlerinde Yaylaözü Mahallesi'ndeki bir samanlıkta bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede çevredeki 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklara sıçradı.

Yangın nedeniyle ikamet eden vatandaşlar ve ahırlardaki hayvanlar hızlıca tahliye edildi. Olayı haber alan Pazaryolu Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yoğun bir müdahale ile sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak bulunan yapılar kullanılamaz hale geldi.

Bu üzücü olay, mahallede şok etkisi yarattı ve yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı. Yangın yerine itfaiye...

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı. Yangın yerine itfaiye...

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 4 ev, 3 ahır ve bazı samanlıklar yandı. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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