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Erzurum'da Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi Düzenlendi

Erzurum'da basın mensuplarına yönelik 'Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi' gerçekleştirildi, eğitim yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:52
Erzurum'da Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi Düzenlendi

Erzurum'da Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından kentteki basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi. Eğitim programı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" çerçevesinde sürdürülüyor ve Erzurum, Bayburt ile Erzincan'daki gazetecilere yönelik devam eden eğitimler dikkat çekiyor.

Eğitim Detayları

Eğitimler, Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilmektedir. Eğitimin ilk gününde gazetecilere, yapay zeka ile haber metni yazım yöntemleri ve bu teknolojinin medya üzerindeki önemi anlatıldı. İkinci günde ise basın mensuplarına uygulamalı eğitim verilmesi planlanıyor.

Uzman Görüşleri

MESX firması bünyesinde yapay zeka eğitmenliği yapan bilgisayar mühendisi Gökhan Su, eğitimlerin Erzincan ve Bayburt'tan sonra Erzurum'da da gerçekleştirildiğini belirtti. Yapay zekanın medya alanındaki kullanımı ile ilgili önemli bilgiler veren Su, "Amacımız medya mensuplarına yapay zeka uygulamalarında dikkat edilmesi gereken etik, yasal sorumluluklar ve kullanım alanları konusunda bilgi vermek. Aynı zamanda yapay zekayı mesleki hayatlarında kullanmalarına destek olmak." dedi.

Su, eğitimde yapay zekanın ne olduğu, olamayacağı ve gazeteciliğin geleceği üzerine de bilgilendirmeler yapılarak, güvenilir araçların tanıtıldığını vurguladı. "Programımız, gazetecilikte yapay zekanın kullanımının gerekliliği ve güvenilirlik açısından dikkat edilmesi gereken noktaları ele alıyor," diye ekledi. Ayrıca, yapay zekanın hızlı sonuç verme yeteneğine rağmen dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

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