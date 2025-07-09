Erzurum'da Yaralı Leylek Yavruları Koruma Altına Alındı

Erzurum'da, Dadaşköy ve Çiftlik mahallelerinde yuvalarından düşen 3 leylek yavrusu, duyarlı vatandaşlar tarafından koruma altına alındı. Yaralanan yavruların durumu, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü’ne hemen bildirildi.

Etkilenen leylekler, DKMP ekipleri tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı. Düşme sonucu hafif yaralanan bu yavrulara, Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakıldıklarına dikkat çekildi.

Bakımları tamamlanana kadar, leylek yavruları doğaya dönecek yeterlilikteki boyuta ulaşmaları için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Bu kapsamda, genç leyleklerin sağlık durumlarının yakından takip edileceği ve doğal ortamlarına dönecekleri gün için hazır olacakları bildirildi.

Erzurum'da yuvalarından düşmesi sonucu yaralanan 3 leylek yavrusu koruma altına alındı.

Erzurum'da yuvalarından düşmesi sonucu yaralanan 3 leylek yavrusu koruma altına alındı.