Erzurum'da Yeni İtfaiye Eri Eğitimleri Zorlu Şartlarda Devam Ediyor

Erzurum'da yeni itfaiye erleri zorlu eğitim süreçlerinden geçiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bu soğuk bölgede, yeni göreve başlayacak itfaiye erleri, yangın ve olası afetler için zorlu eğitimlere tabi tutuluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev alacak 16 itfaiye eri için 3 haftalık eğitim süreci başladı. Eğitimler, personelin trafik kazaları, kurtarma, mahsur kalma, yangın ve çığ gibi acil durumlara müdahale bilgilerini almalarını sağlıyor.

Bugün hatırı sayılır derecede düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen eğitimde, seyyar merdivenle tahliye ve kurtarma, kapalı alanda kurtarma ve yangına köpükle müdahale teknikleri pratiğe döküldü. Eğitimleri tamamlayan personel, göreve başladıktan sonra vardiyalarda da eğitimlerine devam ederek olası afetlere hazır hale gelecek.

Eğitim Amiri Halit Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni başlayan personellere temel itfaiye eri eğitimi verdiklerini belirtti. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Uludağ, "Ateş yakarak personelimizi gerçek yangınlara hazırlamak için yanma odamızda eğitimler yapıyoruz." dedi.

Uludağ, "Her türlü malzeme ve olaylara müdahale eğitimleri veriyoruz. Olay yerine gittiğimizde sorun yaşamamak için eğitim birimimizde burayı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı. Eğitimlerde personelin, yangına müdahale, trafik kazalarına müdahale, kuyulardan kurtarma ve çığ gibi olaylara dair gerekli tüm bilgileri edindiğini aktardı.

Eğitim alan itfaiye eri Rahman Murat Türkmen, eğitimlerin ikinci haftasında uygulamalı eğitime devam ettiklerini belirtti. Türkmen, arama kurtarma personeli olarak yangın eğitimine katılmasının kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

"Kullandığımız tüm materyaller; aletler, hortumlar ve tahliye yöntemleri, hem uygulamalı hem de teorik olarak eğitimlerde ele alınıyor. Söz konusu eğitimlerin, bu zorlu hava koşullarında verilmesinin avantajları büyük." şeklinde konuşan Türkmen, eğitimi tamamladıktan sonra sel, deprem ve yangın gibi felaket anlarında görev alacaklarını da vurguladı.

Sonuç olarak, Erzurum'da gerçekleşen bu eğitimler, yeni itfaiye erlerinin olası acil durumlara karşı ne denli donanımlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Erzurum'da yeni göreve başlayacak itfaiye erleri, yangın ve olası afetlere müdahale etmek için zorlu eğitimlere tabii tutuluyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda göreve başlayacak 16 itfaiye eri için 3 haftalık eğitim başladı. Eğitimler kapsamında personele, trafik kazaları, kurtarma, mahsur kalma, yangın ve çığ gibi olaylara müdahale konusunda gerekli bilgiler veriliyor. Teorik bilgileri alan personel, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte bugün, seyyar merdivenle tahliye ve kurtarma, kapalı alanda kurtarma, yangına müdahale teknikleri ve yangına köpükle müdahale eğitimleri aldı.

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Erzurum'da yeni göreve başlayacak itfaiye erleri, yangın ve olası afetlere müdahale etmek için zorlu eğitimlere tabii tutuluyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda göreve başlayacak 16 itfaiye eri için 3 haftalık eğitim başladı. Eğitimler kapsamında personele, trafik kazaları, kurtarma, mahsur kalma, yangın ve çığ gibi olaylara müdahale konusunda gerekli bilgiler veriliyor. Teorik bilgileri alan personel, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte bugün, seyyar merdivenle tahliye ve kurtarma, kapalı alanda kurtarma, yangına müdahale teknikleri ve yangına köpükle müdahale eğitimleri aldı.