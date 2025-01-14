Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor

Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazıyla Acil Vakalar Daha Hızlı Teşhis Edilecek

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, düşük radyasyon oranlı yeni bir bilgisayarlı tomografi (BT) cihazına kavuştu. Bu üst düzey cihaz, acile gelen düşme, çarpma ve trafik kazası gibi vakaların daha hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhis edilmesine olanak tanıyacak.

Cihazla Tomografi Süreleri 5 Dakikaya İnecek

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve komşu ülkelere hizmet veren hastanede, yeni alınan BT cihazı ile tomografi çekim süreleri 15 dakikadan 5 dakikaya düşürülecek. Bu, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak sağlık ekiplerinin iş yükünü de hafifletecek.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyet, cihazın tanıtımı için hastaneyi ziyaret etti. Hacımüftüoğlu, cihazın hastalar ve sağlık çalışanları için sağladığı avantajları ise şöyle açıkladı:

"Cihaz sayesinde bekleme sürelerini kısaltarak aynı anda daha fazla hastaya hizmet verecek ve tedavi süreçlerini hızlandıracağız. Yeni cihaz, düşük radyasyon oranı ile yalnızca hastalar için değil, sürekli çalışan sağlık personeli için de büyük bir avantaj sağlıyor."

Teknolojik Dönüşüm Süreci Devam Ediyor

Hacımüftüoğlu, hastanedeki eskiyen cihazların yenilenmesi gerektiğini belirtirken, geçen hafta iki yeni ultrason cihazı aldıklarını da sözlerine ekledi. Yeni teknolojiyle donatılan hastane, sağlıkta teknolojik dönüşüm sürecini hız kesmeden devam ettirecek.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kazandırılan üst düzey donanımlı bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile özellikle acil vakalarda daha hızlı tanı ve teşhis konulacak. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda), beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar, Hastane Başmüdürü Fedli Dumlu ile hastane ziyaretinde bulunarak, cihazın bölge ve Erzurum halkına hayırlı olmasını diledi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kazandırılan üst düzey donanımlı bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile özellikle acil vakalarda daha hızlı tanı ve teşhis konulacak. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda), beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar, Hastane Başmüdürü Fedli Dumlu ile hastane ziyaretinde bulunarak, cihazın bölge ve Erzurum halkına hayırlı olmasını diledi.