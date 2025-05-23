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Erzurum'daki Asfalt Üretim Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki asfalt tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:56
Erzurum'daki Asfalt Üretim Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan asfalt üretim tesisinde bugün saat 16.50 sıralarında meydana gelenpatlamada 1 işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili detaylar netleşiyor.

Olayın Gelişimi

Patlama ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına da başladı.

Vali Çiftçi'den Açıklama

Vali Mustafa Çiftçi, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Patlamanın, ankara'dan gelen iki işçi kardeşin tankın üzerinde kaynak yaptığı sırada meydana geldiğini belirtti. Çiftçi, "Patlama neticesinde işçi kardeşlerimizden biri savrularak aşağı düşmesi sonucu vefat ederken, diğer kardeşimiz ağır yaralandı. Yaralı kardeşimiz şehir hastanesine sevk edilmiş durumda" dedi.

Vali Çiftçi, olayın neden kaynaklandığının patlama kontrol altına alındıktan sonra net bir şekilde belirleneceğini vurgularken, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, olayın nedeni ve iş sağlığı ile güvenliği açısından herhangi bir ihmalin olup olmadığının araştırılacağını da sözlerine ekledi.

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1...

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1...

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

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