Erzurum'de Akaryakıt İstasyonu Sahibini Öldüren Zanlı ve Üç Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Keleş Operasyonu ile Zanlılar Ele Geçirildi

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz tarihinde işletme sahibi Hayati Yazıcının (44) öldürülmesi olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet zanlısı Y.I (31) ve ona yardım ettiği öne sürülen üç şüpheli, insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) tarafından gerçekleştirilen Keleş operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Y.I'nın gizlenmiş olabileceği kırsal alanlarda araştırma başlattı. Ekipler, cinayet sonrası bölgeden kaçan zanlının Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir evde saklandığını tespit etti. Operasyon öncesinde, şüpheli evin çevresi İHA ile 10 saat boyunca izlenerek, güvenli bir takip yapıldı.

Takip sırasında bir araçtaki E.S. (36) ve Ö.Y. (33) isimli şüpheliler, otogar yakınlarında ekipler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Sonrasında, belirlenen adrese PÖH timleri ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda cinayet zanlısı Y.I ve akrabası A.I. (49) yakalandı. Yapılan aramalarda üç tabanca ve çok sayıda fişek de ele geçirildi.

Operasyona katılan ekipler, Y.I. ve destekçilerini Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirerek emniyete götürdü. Öte yandan, operasyona katılan ve birkaç gün önce kaza geçiren Cinayet Büro Amiri Enes Keleş’in ismi de bu operasyona verildi.

Olay, 15 Temmuz tarihinde, Yazıcı ile Y.I. arasında bir alacak verecek meselesi yüzünden uluslararası silah kullanımına dönüşerek meydana geldi. Y.I, Yazıcı’yı vurduktan sonra aracına atlayarak olay yerinden kaçmıştı. Olayla bağlantılı olarak daha öncesinde T.O. ve M.I. isimli iki kişi de gözaltına alınmış, T.O. tutuklanmış, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibini öldüren zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli "Keleş" operasyonuyla yakalandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibini öldüren zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli "Keleş" operasyonuyla yakalandı.