Erzurum Horasan'da Otobüs-Traktör Çarpışması: 10 Yaralı

Güncelleme: Kaymakamlık açıklaması ve sürücü isimleri eklendi, yaralı sayısı güncellendi.

Kaza Detayları

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, F.O. idaresindeki Van'dan İstanbul'a giden 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü ile A.Ş. yönetimindeki 36 SD 578 plakalı traktör, ilçe merkezi Üç Yol mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpalar yola döküldü.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Resmi Açıklama

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaymakamlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."