DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Erzurum Horasan'da Otobüs-Traktör Çarpışması: 10 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı; yaralılar Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:03
Erzurum Horasan'da Otobüs-Traktör Çarpışması: 10 Yaralı

Erzurum Horasan'da Otobüs-Traktör Çarpışması: 10 Yaralı

Güncelleme: Kaymakamlık açıklaması ve sürücü isimleri eklendi, yaralı sayısı güncellendi.

Kaza Detayları

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, F.O. idaresindeki Van'dan İstanbul'a giden 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü ile A.Ş. yönetimindeki 36 SD 578 plakalı traktör, ilçe merkezi Üç Yol mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpalar yola döküldü.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Resmi Açıklama

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaymakamlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası