Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan Sanal Devriye: Sosyal Medyada Suçlulara Geçit Yok

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden suç işleyen şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Operasyonun Kapsamı ve Sonuçları

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde bir dizi tespit ve adli işlem gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda; terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 21 şahıs, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu (TCK Md.301) işlediği tespit edilen 1 şahıs, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği tespit edilen 1 şahıs, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 4 şahıs, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 8 şahıs ve 5816 Sayılı Kanun’a Muhalefet (Atatürk’e Hakaret) suçunu işlediği tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 244 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Jandarmadan Açıklama

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sosyal medya kaynaklı suçlarla mücadelede etkin ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceklerini vurguladı.

