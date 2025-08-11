DOLAR
40,7 0,01%
EURO
47,3 0,27%
ALTIN
4.380,5 1,43%
BITCOIN
4.909.655,22 -1,67%

Erzurum İspir'de Çıkan Örtü Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Erzurum İspir'de çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 17:41
Erzurum İspir'de Çıkan Örtü Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altında

Erzurum'un İspir ilçesinde, Kartalkaya Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hızla intikal etti. Yerel vatandaşların da destek verdiği müdahale sonucunda yangın, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangının Zarar Verdiği Alan

Yangın sonucu toplamda 10 dönümlük bir alanın zarar gördüğü açıklandı. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerince...

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerince...

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Camide Mihrap Tacının Düşmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Manisa'da Orman Yangınları: Şehzadeler ve Alaşehir'de Hızla Müdahale Ediliyor
3
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Defnedildi
4
Giresun'da Kaybolan Genç Cihan Tekin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
5
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
6
Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi