Erzurum İspir'de Çıkan Örtü Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altında

Erzurum'un İspir ilçesinde, Kartalkaya Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hızla intikal etti. Yerel vatandaşların da destek verdiği müdahale sonucunda yangın, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangının Zarar Verdiği Alan

Yangın sonucu toplamda 10 dönümlük bir alanın zarar gördüğü açıklandı. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerince söndürüldü.