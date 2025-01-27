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Erzurum İspir'de Yangın: 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen yangında 6 ev ve bazı ahırlar zarar gördü. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:07
Erzurum İspir'de Yangın: 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın İspir'de Korkuttu

Erzurum'un İspir ilçesi Duruköy Mahallesi'nde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi. Yangının, Ali Akdaş'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, mahalledeki diğer evlere de sıçradı. Fatih Mehmet Akdaş, Cemalettin Akdaş, Mehmet Akdaş, Süleyman Akdaş ve İbrahim Çakır'a ait evler ile ahırların zarar gördüğü bildirildi.

Olay sonrası, durumu haber alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, sağlık ve İspir Belediyesi ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da olay yerine gelerek, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Yangın sonucu, herhangi bir ölü veya yaralanma olmaması sevindirici bir detay oldu. Ekiplerin uzun süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de yangının yaşandığı mahallede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özellikle bu tür olayların, itfaiye ve acil durum ekiplerinin önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yangında zarar gören 6 ev ile bazı ahır ve samanlıkların durumu ise yürekleri burktu.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

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