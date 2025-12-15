DOLAR
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürü Halinde Mahallelere İndi

Karayazı'da kışla birlikte yiyecek arayan sürü halinde kurtlar merkeze kadar inerek vatandaşlara korku yaşattı; yetkililerden önlem istendi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:33
Erzurum'un Karayazı ilçesinde kurt alarmı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde akşam saatlerinde sürü halinde dolaşan kurtlar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kış mevsimiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürülerinin merkez mahallelere kadar indiği gözlendi.

Mahallelerde endişe: Görüntüler cep telefonlarına yansıdı

İlçe sokaklarında dolaşan kurtlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde kurtların akşam ve gece saatlerinde tek tek sokakları gezdiği görülüyor.

Vatandaşlar, söz konusu durumun çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden müdahale ve önlem talep etti. Bölge halkı, benzer olayların tekrar etmemesi için gerekli adımların atılmasını istiyor.

Yetkililerden önlem beklentisi sürerken, yetkili kurumların alacağı tedbirler ve yapılacak değerlendirmeler merakla bekleniyor.

