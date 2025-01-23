Erzurum Kaymakamları Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Bulundu

Erzurum Kaymakamları Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Erzurum'un Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ile Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca çekilen en çarpıcı fotoğrafları halkın oylamasına sunarak, kamuoyunun ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Kaymakamlar, bu oylama üzerinden halkın sanat dalında ilginin artmasını ve yerel sanatçıların desteklenmesini amaçlıyor. Erzurum'un güzelliklerini ve sosyal yaşamını yansıtan fotoğrafların seçilmesi amacıyla yapılan bu tür etkinlikler, bölgenin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Oylama süreci hakkında bilgi veren Kaldırım ve Dinç, katkıda bulunmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, tüm vatandaşları bu önemli etkinliğe katılmaya davet etti.