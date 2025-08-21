DOLAR
Erzurum Kültür Yolu Festivali 5. Gününde: Konser, Tiyatro ve Çocuk Etkinlikleri

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağı Erzurum'da 5. gün; konserlerden tiyatroya, sergiler ve çocuk etkinliklerine yoğun katılım sağlandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:13
Erzurum Kültür Yolu Festivali 5. Gününde: Konser, Tiyatro ve Çocuk Etkinlikleri

Erzurum'da Kültür ve Sanat 5. Günde de Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağı Erzurum, festivalin beşinci gününde birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında kent merkezi ve ilçelerde konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro programları düzenlendi.

Müzik ve Geleneksel Sesler

Derya Uluğ, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Tasavvuf müziğinin duygusal notaları Mehmet Kemiksiz ile Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda yankılandı. Ayrıca Osman Korkmaz ve Kubilay Perdakçıoğlu, Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu.

Reyhani, Gülhani Programı kapsamında aynı sahnede yer alan aşıklar Ozan Reyhani, Rahim Sağlam, Muhlis Denizer ve Zikri Aliyar saz ve sözleriyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Tiyatro ve Söyleşiler

Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan oyunda Kurtcebe Turgul’un eserinin yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu üstlendi. Sahnelere taşınan oyun, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Züleyha ile Sınırsız Sohbetler etkinliği ise insan psikolojisi, günlük hayat ve ilişkiler temalarını ele aldı.

Çocuk Etkinlikleri ve Atölyeler

Olimpiyat Parkı'na kurulan Çocuk Köyünde, festivalin beşinci gününde çocuklar için Bubble Gösterisi ve Mirket İş Başında çocuk tiyatrosu sahnelendi. Minikler, Sihirli Şapkalar atölyesinde renkli kartonlar, pullar, tüyler ve kurdelelerle kendi şapkalarını tasarladı.

Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen Otağ'da Masallar etkinliği ise çocukları kelimelerin gücüyle keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Festival, Erzurum'da kültür ve sanatı buluşturmaya devam ediyor; program kapsamında farklı mekanlarda yerel ve ulusal sanatçıların sunumlarıyla etkinlikler sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 5. gününde düzenlenen etkinliklerle sürdü. Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı, Kurtcebe Turgul'un yazdığı ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği "Bence Katil Öldürdü" oyunu sahnelendi.

