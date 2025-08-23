Erzurum Kültür Yolu Festivali 7. Günde: Konser, Sergi ve Çocuk Etkinlikleri

Erzurum Kültür Yolu Festivali yedinci gününde etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen organizasyonun 9. durağı Erzurumda, festivalin yedinci gününde kültür ve sanat buluşmaları yoğun bir programla sürüyor.

Genel Program ve Mekanlar

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerde konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve tiyatro gösterileri gibi çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler; Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi, Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi, Kale Önü Aşıklar Sahnesi, Erzurum Müzesi Konferans Salonu, Olimpiyat Parkı ve İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi gibi farklı mekanlarda gerçekleşti.

Konserler ve Sahne Gösterimleri

Sanatçı Siyam, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanında verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Müzisyenler İlayda Türkü Yıldız ve Rıdvan Adede ile Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde müzik dolu bir akşam sundu.

Kale Önü Aşıklar Sahnesi'ndeki Kerem, Garip, Şenlik Ruhsati Programında aşıklar Fuat Çerkezoğlu, Ahmet Poyrazoğlu, Kul Nuri, Sabri Yokuş ve Yakup Kuştaşoğlu saz ve sözleriyle ilgi çekti.

Söyleşi, Sempozyum ve Kültürel Programlar

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Dosta Doğru programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Erzurumlularla bir araya geldi. Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Erzurum'un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi" başlıklı sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk Karaz kültürüne dair önemli bilgiler paylaştı.

Azerbaycan Kültür Etkinliği

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Can Azerbaycan'dan Sevgilerle" programında, halk sanatçısı Mansum İbrahimov yönetimindeki Karabağ Muğam Grubu ile Türkiye'deki Azerbaycan Kültür Merkezi'nin "Zengezur" Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu performansları beğeni topladı.

Çocuk Etkinlikleri ve Atölyeler

Olimpiyat Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar, festivalin yedinci gününde "Kral Şakir Mini Şölen" çocuk tiyatrosuyla çizgi film karakterlerini sahnede izledi.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Astronomi Atölyesi ile küçük katılımcılar gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

